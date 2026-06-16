La ‘Hormiga’ González fue uno de los futbolistas más ovacionados durante la convivencia del Tri con sus seguidores en Guadalajara.

Armando González continúa consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos con mayor conexión con la afición. A su llegada al hotel de concentración de la Selección Mexicana en Guadalajara, el delantero de Chivas fue uno de los jugadores más ovacionados por los seguidores que se dieron cita.

Cientos de aficionados esperaron durante varias horas la llegada del TRI, aprovechando la oportunidad para mostrar su apoyo a los futbolistas. Entre gritos, aplausos, el nombre de la “Hormiga” González fue uno de los que más resonó.

Cabe mencionar que la respuesta de la afición no es casualidad, ya que Armando González ha logrado ganarse el cariño gracias a sus destacadas actuaciones con el Club Deportivo Guadalajara.

El respaldo recibido en Guadalajara también cobra relevancia debido a que se trata de la casa del Rebaño Sagrado, donde se ha convertido en una de los elementos más importantes.

¿Cuándo es el partido de México vs. Corea del Sur?

El partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN, ViX y Azteca Deportes.