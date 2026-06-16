La convocatoria de Armando González con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar.

La convocatoria de Armando González a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 continúa generando conversación. Ahora, la reportera de TUDN, Mafer Alonso, reveló información sobre los factores que habrían influido en la decisión de Javier Aguirre de incluir al delantero de Chivas.

Durante una intervención, Mafer Alonso aseguró que una fuente cercana al estratega del TRI le confesó semanas atrás, después del encuentro frente a Portugal, que el llamado de la “Hormiga” no solo respondió a su desempeño dentro del terreno de juego.

“Me contaron también alguien muy cercano a él hace ya algunas semanas, después del partido contra Portugal, que la decisión de llamar a la “Hormiga” González, además del buen momento, de la mentalidad que tiene el jovencito Armando, sí fue por cómo la gente lo estaba pidiendo“.

Con esta revelación de Mafer Alonso, queda claro que la convocatoria del artillero del Club Deportivo Guadalajara para la Copa del Mundo fue producto de una combinación de factores.

¿Cuándo juega Armando González y la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Armando González y la Selección Mexicana regresan a la actividad este jueves 18 de junio para enfrentar a Corea del Sur por la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Dicho encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, ViX y Azteca Deportes.