El Club Deportivo Guadalajara Femenil empató 1-1 su partido pendiente de la Jornada 11 ante Juárez Femenil, así que ahora deberá de darle vuelta a la página para enfocarse en el encuentro frente a Toluca Femenil, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Se espera un compromiso complicado para el equipo de Antonio Contreras, pues se verá las caras con el sexto lugar de la clasificación, el cual tiene 32 unidades, producto de 10 victorias, dos empates y cuatro descalabros.

Mientras tanto, Chivas Femenil es quinto en la tabla general con 33 puntos, consecuencia de nueve triunfos, seis igualadas y apenas una derrota.

Cabe mencionar que en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Rebaño Sagrado Femenil empató 1-1 con Tigres Femenil. Por su parte, el cuadro mexiquense perdió 0-4 ante Cruz Azul Femenil.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil y Toluca Femenil?

El partido entre Chivas Femenil y Toluca Femenil, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este viernes 24 de abril en el Estadio Akron, a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Chivas Femenil y Toluca Femenil?

El partido entre Chivas Femenil y Toluca Femenil, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, se podrá ver en vivo en Foxone y Tubi.