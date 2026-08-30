Chivas Femenil perdió ante Pumas por el Apertura 2026. Conoce cómo quedó el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

En el Estadio Akron, Chivas Femenil perdió ante Pumas por 2-0 en la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, repasamos cómo marcha el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

El equipo rojiblanco llegaba a este partido con una dura derrota ante Pachuca luego de haber caído por 3-1 en Hidalgo. Por esta razón, este domingo era importante volver a ganar para dejar atrás lo sucedido contras las Tuzas.

Sin embargo, Chivas Femenil jugó un partido para el olvido ante Pumas debido a que dos errores defensivos funcionaron para que Cristina Torres y Stephanie Ribeiro anotarán los goles de la victoria. De poco sirvió que el Guadalajara tire toda la carne en el asador en la segunda mitad ya que enfrente se encontraron a una Wendy Toledo brilló con sus atajadas.

Chivas Femenil no pudo contra Pumas.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla general de posiciones?

Tras la derrota en el Estadio Akron, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición con nueve puntos, mientras que Atlético de San Luis y Pumas UNAM son segundas y terceras respectivamente por diferencia de gol. Las líder del Grupo 2 es América con 15 unidades.

¿Cuál es el próximo partido de Chivas Femenil?

El próximo partido de Chivas Femenil será ante Atlas por la jornada 6 del Apertura 2026 se podrá ver en TUBITV y FOX One. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con el Guadalajara en el Gigante de Zapopan.