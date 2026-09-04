Diego Campillo tuvo un año espectacular con Chivas durante la temporada 2025/2026, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del proyecto rojiblanco. Sin embargo, una fractura en el pie lo alejó de las canchas durante varios meses, una situación que terminó impactando en varios de sus objetivos personales y profesionales, entre ellos uno que prácticamente todo futbolista mexicano sueña con cumplir: disputar una Copa del Mundo.

En entrevista con el podcast de Fernando Quirarte, Campillo confesó cómo vivió su regreso al Guadalajara después de haber pasado dos años en Juárez. El defensor explicó que una de las cosas que más ilusión le hacía era aprovechar los reflectores que existen en Chivas para tener la mejor actuación posible y llamar la atención de la Selección Mexicana. Su intención era que su rendimiento con el Rebaño Sagrado le permitiera ganarse una oportunidad con el Tricolor y acercarse al sueño de estar en el Mundial.

Sin embargo, el propio Campillo es consciente de que la lesión afectó considerablemente su ritmo de juego y sus posibilidades de ser convocado por la Selección Mexicana. Y es que, aunque consiguió recuperarse, Gabriel Milito decidió respetar el lugar de Daniel Aguirre, por lo que Campillo tuvo que esperar para recuperar la titularidad. Finalmente, volvió al once inicial precisamente después de otra lesión, en este caso la de Luis Romo, situación que retrasó todavía más su consolidación en el equipo.

Campillo sí fue considerado por Javier Aguirre para algunos partidos de preparación en los que el entrenador no pudo contar con varios de los futbolistas mexicanos que militan en Europa. Sin embargo, el defensor no logró entrar en la lista final para el Mundial. Aunque aseguró que la decisión no le molesta y entiende que forma parte del futbol, es evidente que la situación representa una decepción para él al no poder cumplir uno de los grandes objetivos que se había planteado desde su regreso al Guadalajara.

En la misma entrevista, Diego Campillo dejó claro que por ahora sus principales objetivos están relacionados con Chivas: ser campeón y convertirse en capitán del equipo. No obstante, también aseguró que tiene en mente y está convencido de que logrará disputar el próximo Mundial, un objetivo que no parece descabellado considerando que su rendimiento ha vuelto a llamar la atención. De hecho, los rumores apuntan a que su regreso a la Selección Mexicana podría estar muy cerca.

Rafa Márquez convocaría a Diego Campillo a Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre

De acuerdo con fuertes rumores, Diego Campillo sería convocado por Rafa Márquez para la Fecha FIFA de septiembre, lo que demostraría la prioridad que tendría el defensor para el nuevo estratega nacional. La convocatoria tendría además un contexto particular, pues la Fecha FIFA se empalma con el partido de Chivas contra Querétaro y los clubes mexicanos habrían llegado al acuerdo de prestar únicamente a dos jugadores al Tricolor. En ese escenario, todo apunta a que Campillo sería una de las prioridades de El Kaiser para esta concentración.