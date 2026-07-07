La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin y, tras romper filas, ahora toda la atención de los jugadores y del futbol mexicano se centra en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, que comenzará la próxima semana. En el caso de Chivas, varios de sus futbolistas deberán cambiar rápidamente el chip para reincorporarse al proyecto de Gabriel Milito, aunque no todos podrán hacerlo de inmediato.

Armando González tuvo muy poca actividad en el Mundial.

En ese sentido, los días de descanso obligatorios que tendrán los seleccionados rojiblancos provocarán que, como mínimo, se pierdan la Jornada 1 del campeonato. Sin embargo, todo apunta a que algunos podrían tardar un poco más en recuperar la titularidad, ya que deberán ponerse al nivel físico y futbolístico del resto de sus compañeros tras varias semanas fuera de la dinámica del Guadalajara.

Y es que si algo ha caracterizado a Gabriel Milito desde su llegada a Chivas es la enorme importancia que le da a los futbolistas que realizan la pretemporada completa bajo sus órdenes. El estratega argentino suele premiar a quienes trabajan desde el primer día, por lo que es habitual que les dé prioridad en las alineaciones mientras los jugadores que llegan más tarde recuperan ritmo de competencia.

Roberto Alvarado es de los jugadores que más minutos disputó en el Mundial.

Con ese panorama, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González podrían comenzar el torneo como opciones de cambio durante algunos encuentros, aunque después recuperen su lugar habitual. La gran incógnita está en la portería con Raúl Rangel, ya que la exigencia física para un guardameta es diferente y su ausencia durante la pretemporada no tendría el mismo impacto que en un jugador de campo.

¿Cuántos días de descanso le dio Chivas a los jugadores convocados al Mundial con la Selección Mexicana?

Aunque la FIFA establece un periodo mínimo de 21 días de descanso para los futbolistas al finalizar la temporada, en Chivas estarían contabilizando también los días libres que recibieron los convocados antes de incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana. Por ello, el plan sería que reporten nuevamente el 13 de julio, apenas unos días antes del arranque del Apertura 2026, permitiéndoles integrarse paulatinamente al trabajo de Gabriel Milito.