Chivas ya jugó su primer amistoso de preparación para el Apertura 2026. Tras lo sucedido en Tamaulipas, Gabriel Milito dejó claro qué lugar ocupa cada jugador en su equipo.

El viernes, Chivas disputó el primero de sus dos amistosos ante Correcaminos, encuentro que finalizó empatado sin goles en Tamaulipas. Tras lo sucedido ante el equipo de la Liga de Expansión MX, Gabriel Milito definió claramente qué jugadores son primera, segunda y tercera opción para el Apertura 2026.

No hay dudas de que el Guadalajara prepara una plantilla larga, debido a que en la segunda parte del año tendrá acción en el Apertura 2026 y la Leagues Cup. A su vez, ya se alista todo el equipo con el que irá a buscar la Concachampions 2027 para así lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Este viernes, Chivas llevó adelante el primero de sus dos amistosos para el Apertura 2026 tras igualar sin goles ante Correcaminos. Allí Gabriel Milito dejó clara la jerarquía de cada jugador en su plantilla para el siguiente torneo.

Chivas igualó sin goles ante Correcaminos. (Foto: X / CHIVAS)

La posible alineación titular de Chivas ante Toluca

Luego de lo sucedido ante Correcaminos se puede decir que Gabriel Milito ya vislumbra un once titular para enfrentar a Toluca. De esta manera, se puede pensar que por la jornada uno la primera alineación será en la portería Óscar Whalley, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Ángel Sepúlveda.

Daniel Aguirre regresó al once titular de Chivas. (Foto: X / CHIVAS)

Cabe destacar que el técnico argentino tuvo seis bajas entre lesionados y futbolistas que están disputando la Copa del Mundo. Es un hecho que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González deberán pasar por una pretemporada en Verde Valle para estar en condiciones para jugar con el Guadalajara.

Primera opción de recambio para Gabriel Milito en Chivas

Teniendo en cuenta lo sucedido frente a Correcaminos queda claro que Ricardo Marín es la primera o segunda opción de cambio en el ataque, mientras que Samir Inda y Miguel Gómez lo son para Richard Ledezma y Omar Govea. Por último Jonathan Pérez lo sería para Bryan González y Santiago Sandoval para Jordan Carrillo.

Segunda y tercera opción de recambio para Gabriel Milito en Chivas

Cabe destacar que antes de que Chivas enfrentara a Correcaminos, el Guadalajara disputó un partido más cortó. Allí Gabriel Milito dejó en evidencia que la mayoría de los jugadores serán segunda, tercera o cuarta opción en el primer equipo. Ellos son Sebastián Liceaga, Ángel Chávez, Luis Rey, Yahir Orozco, Sergio Aguayo, Vladimir Moragrega, Hugo Mata, Jesús Hernández, Leonel Calderón y Carlos Hernández.

Sin embargo, hay un par de asterísco que vale la pena aclarar en el caso de Rey y Aguayo. Es un hecho que el defensor tendrá más acción, especialmente porque sabe jugar como contención. Por su parte, el atacante formado en Pachuca fue regularmente utilizado por Gabriel Milito en el cierre del Clausura 2026 y será la tercera opción si se produce la salida de Armando González.