Armando González se ha consolidado como el mejor delantero mexicano de la Liga MX en la actualidad, registrando números que incluso compiten con los de varios atacantes que militan en Europa. Su capacidad goleadora y regularidad lo han colocado en la mira de distintos equipos, y aunque hasta ahora no se han presentado ofertas formales, su nombre ya comienza a sonar como uno de los más atractivos del mercado.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico

Quien evidenció esta situación fue el periodista David Faitelson, protagonizando una comparación que rápidamente se volvió viral al poner frente a frente al delantero canterano de Chivas con el joven atacante del América, Patricio Salas. En su análisis, el comunicador lanzó una frase que generó polémica y fue considerada humillante por muchos aficionados azulcremas, al asegurar que “Pato Salas le bolea los zapatos a la Hormiga González”.

Dentro de esta comparación, el polémico periodista también dejó entrever que al América le vendría muy bien contar con un delantero como la Hormiga, sobre todo en medio de la crisis ofensiva que atraviesa el equipo. La ausencia prolongada de Henry Martín por lesión ha obligado a los azulcremas a recurrir a su canterano como una solución emergente, más por necesidad que como parte de un proyecto deportivo sólido.

Un escenario completamente distinto al que vivió Armando González, quien si bien encontró sus primeras oportunidades en el Primer Equipo en medio del bajo rendimiento de delanteros como Javier Hernández y Alan Pulido, ya había demostrado su talento desde Fuerzas Básicas y con el Tapatío. Por ello, sus apariciones en Primera División no fueron improvisadas, sino parte de un proceso planificado que hoy se refleja en el nivel que lo tiene como uno de los atacantes más temidos del torneo.

Armando González ya es objeto de deseo de varios equipos en Europa

Más allá del interés que pueda despertar dentro del futbol mexicano, la realidad es que su salida a otro club de la Liga MX luce prácticamente imposible. La cláusula de rescisión de 18 millones de dólares fijada para cualquier equipo que no sea europeo representa una cifra muy difícil de asumir para los clubes nacionales, por lo que todo apunta a que, si Armando González deja Guadalajara en el futuro, su destino más probable será el futbol del Viejo Continente.