Como era previsible, Álvaro Morales lanzó una dura crítica al Club Deportivo Guadalajara tras la derrota frente a Tigres el pasado sábado, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

Durante el programa “Generación Futbol” de ESPN, el polémico periodista hizo una declaración que seguramente sacudirá Verde Valle de cara a enfrentar al Puebla en la Fecha 15.

“Se está cayendo el falso líder, se está cayendo y va a ser peor todavía”, dijo el “Brujo”, como también es conocido. “Mis hermanos y mis hermanas, el falso líder Guadalajara, el falso líder que no puede ganarle al Toluca, pierde contra Toluca, pierde contra Cruz Azul, el ‘Chi-Var’ los salvó contra Efraín Juárez, lloran ahora contra los Tigres, porque no expulsaron a Rodrigo Aguirre, porque les golean 4-1″.

No obstante, el señalamiento no paró ahí, pues Álvaro Morales siguió con algunos datos sobre cómo le ha ido a Chivas con los equipos que se encuentran dentro de los primeros ocho lugares.

“Pero, ¿sabe qué?, se está cayendo el falso líder, se está cayendo y va ser peor todavía. El Guadalajara, la mayoría de sus puntos, y está bien para un equipo como ese, lo ha generado contra los de abajo (de la tabla general), la mayoría, pero, ¿cómo le ha ido contra los vivos?, al momento contra los ocho primeros, miren nada más, tienen tres derrotas y un empate, cuatro partidos sin ganar de siete, solamente 10 puntos”, finalizó.

¿Cuándo es el partido de Chivas ante Puebla?

Cabe mencionar que el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 18 de abril en el Estadio Akron a las 19:07 horasm tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.