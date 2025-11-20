Bruce El-Mesmari es un nombre que en los últimos años ha aparecido más por expectativas incumplidas que por rendimiento sobre el campo. Formado en Pachuca y con paso por la cantera del América, llegó a Chivas como una apuesta que generó sorpresa, pero que terminó con una etapa tan breve como discreta en las filas del Rebaño Sagrado.

Tras su salida del Guadalajara, donde no llegó ni a debutar con el primer equipo, El-mesmari intentó relanzar su carrera en Querétaro, pero la historia volvió a repetirse. El extremo de 22 años apenas disputó 19 minutos en su único partido con los Gallos Blancos, y el resto de su actividad quedó limitado a la categoría Sub-21. Este jueves, el club anunció su salida y la de otros jugadores.

Querétaro anunció la salida de El-mesmari.

En Chivas, su paso fue incluso más reducido. Aunque llegó con la intención de competir por un lugar, no debutó en el primer equipo y su participación en Tapatío se limitó a 45 minutos distribuidos en cuatro partidos de Liga de Expansión MX. Una oportunidad que nunca pudo capitalizar pese al contexto favorable para mostrarse.

En el cuadro azulcrema, El-mesmari llegó a hacer su estreno oficial en Liga MX, donde jugó apenas dos encuentros, más allá de que había tenido intervenciones destacadas en la cantera.

Los minutos de Bruce El-mesmari en cada equipo con el que jugó