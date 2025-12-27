Desde hace varias semanas, Chivas busca reforzarse con un defensa central, una de las posiciones que Gabriel Milito consideró prioritarias para el Clausura 2026. Entre los nombres que han sonado con mayor fuerza aparecen Víctor Guzmán de Rayados y Eduardo Águila del Atlético San Luis, aunque las negociaciones parecían haberse estancado. Sin embargo, un reciente movimiento del conjunto potosino podría reactivar la posibilidad de fichar al zaguero mexicano.

Eduardo Águila y Víctor Guzmán son opciones para reforzar a Chivas

Este viernes, el Atlético San Luis hizo oficial la llegada de Benjamín Galindo Jr., exjugador de Chivas e hijo del histórico Benjamín “Profe” Galindo. Más allá del vínculo sentimental con el Rebaño, lo relevante es que Galindo Jr. se desempeña como defensa central, por lo que todo apunta a que su contratación sería un movimiento preventivo ante una eventual salida de Eduardo Águila rumbo a Guadalajara.

El principal obstáculo para Chivas ha sido que la directiva del Atlético San Luis no desea negociar por Eduardo Águila, por lo que el Guadalajara, si realmente quiere incorporarlo, deberá pagar la cláusula de rescisión, la cual, según reportes, asciende a 6 millones de dólares. Aun así, habrá que observar si la llegada del posible reemplazo modifica las pretensiones económicas del cuadro potosino.

Benjamín Galindo Jr. es nuevo jugador del Atlético de San Luis

Durante el Apertura 2025, Eduardo Águila fue prácticamente titular indiscutible con el San Luis: disputó 15 de 17 partidos y arrancó de inicio en 14 de ellos. Se trata, por lo tanto, de una pieza clave en el esquema tunero, lo que explica la resistencia del club a dejarlo ir, al menos a un bajo costo. Ahora resta saber si el fichaje de Benjamín Galindo Jr. responde a un plan para fortalecer la defensa o para sustituir a Águila.

Gabriel Milito ya tiene un plan B y va a reforzar sí o sí la defensa de Chivas

Mientras tanto, y hasta que llegue el defensa central solicitado por Gabriel Milito, el plan alternativo contempla la permanencia de Gilberto Sepúlveda y el ascenso a Primera División de Francisco Méndez, zaguero que ha destacado con el Tapatío en los últimos torneos. Así, la defensa rojiblanca sí será reforzada; lo único por definirse es si será con un fichaje externo o con talento de la propia institución.