Uno de los canteranos que más ilusionó a la afición del Guadalajara en los últimos años fue, sin dudas, Sebastián Pérez Bouquet. El mediocampista ofensivo debutó con el primer equipo en los tiempos de Marcelo Michel Leaño como entrenador, donde mostró un gran nivel que entusiasmo a los fanáticos rojiblancos. Sin embargo, el canterano no logró consolidarse en Chivas.

Pérez Bouquet regresó en su momento al Tapatío, donde fue una de las figuras en la conquista del título de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, siguió sin ser contemplado para la plantilla principal y se decidió que saliera cedido a los Bravos de Juárez, donde tampoco pudo mostrar su calidad y regresó sin sumar actuaciones destacadas.

Tras su regreso a Chivas, el joven mediocampista siguió sin entrar en planes, por lo que se decidió su salida en venta definitiva al Atlético San Luis, una decisión que hoy en día podría costarle caro al Rebaño, ya que Pérez Bouquet ha firmado un muy buen Apertura 2025 con el conjunto potosino, donde jugó con regularidad.

Después de varios torneos con poco protagonismo, el canterano de Chivas pudo volver a tener regularidad: disputó 10 partidos en este torneo, con la particularidad de que una vez que ingresó al once, fue titular en casi todos los partidos. Su saldo, además, fue de dos goles y dos asistencias, convirtiéndose en un elemento titular del San Luis.

¿Pérez Bouquet puede regresar a Chivas?

El mediocampista de 22 años salió de Chivas en venta definitiva, luego de que Atlético San Luis pagara dos millones de dólares por su pase. En aquel entonces, fuentes informaron que el Guadalajara se guardaba una cláusula de recompra por un monto fijado, del cual no trascendió la cifra exacta. Por eso, en caso de continuar con este nivel, Pérez Bouquet podría ser opción para regresar al Rebaño.