Desde Tomás Balcázar en 1954 hasta Luis Romo en 2026, estos son los futbolistas del Guadalajara que dejaron su huella en la máxima cita mundialista.

El gol de Mateo Chávez frente a República Checa en el Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa una curiosidad histórica relacionada con Chivas. Aunque el lateral ya milita en el AZ Alkmaar de los Países Bajos, se formó en las Fuerzas Básicas rojiblancas y ahora comparte un logro reservado para muy pocos futbolistas mexicanos.

A lo largo de la historia de las Copas del Mundo, apenas nueve jugadores vinculados al Guadalajara han logrado marcar con la Selección Mexicana. Algunos son leyendas absolutas del club, otros referentes de distintas generaciones, pero todos consiguieron anotar en el escenario más importante del futbol internacional.

La lista se extiende desde la década de 1950 hasta la actualidad y reúne nombres que marcaron una época en Verde Valle. Desde Tomás Balcázar, abuelo de Javier Hernández, hasta Luis Romo y el propio Mateo Chávez, el Rebaño ha tenido presencia constante en algunos de los momentos más importantes de la historia del Tri.

Varios de ellos incluso lograron anotar más de una vez en Mundiales. Casos como los de Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Omar Bravo o Chicharito Hernández demuestran el peso histórico que ha tenido Chivas en la Selección Mexicana a lo largo de las distintas generaciones.

Con el tanto de Mateo Chávez en esta Copa del Mundo, la lista volvió a crecer y confirmó una vez más la capacidad del Guadalajara para aportar futbolistas capaces de trascender también en la máxima competencia del futbol internacional.

Los 9 jugadores de Chivas que marcaron gol con México en el Mundial