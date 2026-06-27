El delantero de México en el Mundial 2026 protagonizó un divertido intercambio con Christo Navarrete, una de las jóvenes promesas rojiblancas.

Aunque se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Armando González no pierde de vista la actualidad de Chivas. El delantero rojiblanco ha seguido de cerca la pretemporada que el equipo realiza en Barra de Navidad y en las últimas horas protagonizó un divertido intercambio con uno de los juveniles que trabajan bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Todo ocurrió en las últimas publicaciones compartidas por las redes sociales del Guadalajara, donde apareció Cristo Navarrete, uno de los jóvenes porteros que realiza la pretemporada con el primer equipo. Entre los comentarios destacó uno de la Hormiga González, quien lo etiquetó para bromear con él: “Traes puro sueño”.

La interacción no pasó desapercibida y generó risas entre los aficionados. Incluso el propio community manager de Chivas respondió al delantero con un mensaje en tono de broma: “No seas hater”. Lejos de quedarse en una sola publicación, la Hormiga repitió el comentario en otros contenidos relacionados con el arquero.

Navarrete es una de las caras nuevas de la pretemporada rojiblanca. Con 19 años, el guardameta forma parte de la Selección Mexicana Sub-20 y viene de ser titular con la categoría Sub-21 del Guadalajara. Además, es hijo de Armando Navarrete, ex portero profesional del futbol mexicano.

Hormiga González sólo jugó 14 minutos en el Mundial

Mientras tanto, la Hormiga González continúa concentrado con el Tri en la Copa del Mundo. El atacante tuvo 14 minutos en el debut frente a Sudáfrica y posteriormente no volvió a participar. Sin embargo, a la distancia demuestra que mantiene una buena relación con los jóvenes talentos que buscan abrirse camino en Chivas.