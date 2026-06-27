El narrador de Chivas TV recordó los años de amistad que lo unen con el arquero rojiblanco y celebró su gran momento con la Selección Mexicana.

Detrás de cada futbolista suele haber personas que conocen de primera mano el esfuerzo que hay detrás de los reflectores. Tras la destacada actuación de Raúl Rangel en la fase de grupos del Mundial 2026, uno de los mensajes más emotivos que recibió el guardameta de Chivas llegó de parte de Enrique Noriega, narrador de Chivas TV y una persona que ha seguido su camino desde hace años.

En su publicación, el narrador recordó los años que ambos llevan conociéndose y todo el esfuerzo que el arquero rojiblanco ha realizado para llegar al lugar que hoy ocupa. Lejos de centrarse únicamente en sus actuaciones con la Selección Mexicana, destacó especialmente las cualidades personales que siempre vio en el guardameta del Guadalajara.

“Raúl, te conocí hace muchos años, cuando éramos TODAVÍA MÁS JÓVENES. Sé la persona que eres, lo que te ha costado y lo que te has chingado por estar aquí. Te lo dije hace años y te lo repito hoy, me llena de orgullo verte crecer, porque es una victoria más para la gente de bien, para las buenas personas. Tú eres una de ellas”, escribió Noriega en una publicación que rápidamente llamó la atención de los aficionados rojiblancos.

El periodista también recordó que ambos se conocieron gracias a su afición por el voleibol y aseguró que el éxito que hoy disfruta el arquero es consecuencia directa de todo el esfuerzo realizado durante años. “Tienes exactamente lo que te mereces, y como eres un peleador incansable, sé que vas por más. Hoy todo México sabe quién es Raúl Rangel”, agregó el narrador.

La respuesta del Tala Rangel a Enrique Noriega

La publicación no pasó desapercibida para el propio guardameta, quien respondió públicamente al mensaje. “Eres un chingón mi Quique. Un gustazo coincidir contigo”, escribió el portero de Chivas, evidenciando la amistad y el respeto mutuo que existe entre ambos en medio del gran momento que vive con la Selección Mexicana.