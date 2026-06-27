La Selección Mexicana aún espera conocer a su rival para los 16vos de Final de la Copa del Mundo, aunque ya tiene confirmado que disputará su compromiso este martes a las 19:00 horas en el Estadio Azteca. Después de completar una histórica fase de grupos con tres victorias, nueve puntos y sin recibir gol, Javier Aguirre prepara su mejor alineación para iniciar la etapa de eliminación directa, donde cualquier error puede significar el adiós del torneo.

De acuerdo con un reporte del periodista Gibrán Araige, el Vasco volvería a una alineación muy parecida a la que utilizó frente a Sudáfrica, dejando únicamente a Raúl Rangel y Roberto Alvarado como representantes de Chivas dentro del once inicial. Ambos futbolistas se han convertido en piezas inamovibles para el cuerpo técnico, gracias al extraordinario nivel que han mostrado durante toda la Copa del Mundo, lo que les sería recompensado con su cuarta titularidad.

Roberto Alvarado jugó un partidazo ante Sudáfrica.

Quien todavía mantiene posibilidades de meterse al once es Brian Gutiérrez, pues Javier Aguirre aún tendría una duda en el mediocampo entre el rojiblanco y Gilberto Mora. El mediocampista rojiblanco ha respondido cada vez que ha tenido minutos con la Selección Mexicana, por lo que no está descartado que termine apareciendo como una de las sorpresas en la alineación, pues precisamente no jugó ante Chequia para evitar que estuviera suspendido para esta partido.

En contraste, Luis Romo volvería a iniciar el encuentro desde la banca, a pesar de haber colaborado con un gol frente a Corea del Sur y una asistencia ante Chequia. Armando González también esperaría su oportunidad entre los suplentes, por lo que ambos dependerían de los cambios de Javier Aguirre para tener participación en el primer partido de eliminación directa ante el rival que se definiría este sábado.

¿Cuál sería la alineación completa de la Selección Mexicana en su partido de 16vos de Final?

Aunque la Selección Mexicana todavía no conoce oficialmente a su rival en los 16vos de Final, situación que podría provocar algún ajuste de último momento por parte de Javier Aguirre, la alineación reportada por Gibrán Araige sería la siguiente: