El portero de Chivas compartió un emotivo mensaje tras la victoria sobre República Checa y la clasificación perfecta a la fase final.

Raúl Rangel continúa viviendo un Mundial soñado con la Selección Mexicana. El arquero de Chivas volvió a ser titular en la victoria por 3-0 frente a República Checa y completó una fase de grupos perfecta, con tres triunfos y sin recibir goles en los primeros tres encuentros del torneo.

La noche tuvo además un componente especial para el combinado mexicano. En los minutos finales, Javier Aguirre decidió sustituir al Tala para darle ingreso a Guillermo Ochoa, quien logró sumar minutos en su sexta Copa del Mundo y estableció una marca histórica para el futbol mexicano. Rangel fue uno de los primeros en acercarse para felicitar al experimentado guardameta y compartir con él un momento cargado de emoción.

Horas después del encuentro, el arquero rojiblanco utilizó sus redes sociales para expresar las sensaciones que le dejó una jornada tan especial. “Una noche mágica e inolvidable. Historia pura por todos lados. Compartir con grandes arqueros y excelentes seres humanos. Gracias familia y afición por esto tan bello”, escribió junto a una serie de fotografías del partido.

Entre las imágenes compartidas por el Tala aparecieron algunos de los momentos más emotivos de la noche, incluido el abrazo con Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa tras el ingreso de este último. El histórico portero mexicano incluso respondió a la publicación, reflejando la buena relación que existe entre ambos dentro del seleccionado.

¿Cuándo juega México por los 16avos de Final del Mundial 2026?

Tras completar una gran fase de grupos, México disputará los 16avos de final en el Estadio Ciudad de México, el próximo martes 30 de junio, a partir de las 19:00hs de la CDMX. De momento no está definido cuál será su rival, aunque ahora mismo sería Escocia, combinado que se mantiene entre los ocho mejores terceros tras vencer a Haití, además de perder ante Marruecos y Brasil.