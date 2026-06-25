Mateo Chávez vivió una noche que jamás olvidará en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia. El canterano de Chivas fue el encargado de abrir el marcador en la victoria por 3-0 que le permitió al Tri cerrar la fase de grupos con paso perfecto, convirtiéndose además en una de las grandes figuras del encuentro. Tras anotar, Chávez corrió a celebrar con todos sus compañeros, aunque hubo una imagen que llamó especialmente la atención: su festejo junto a Armando González, en el que ambos imitaron la famosa fusión de Dragon Ball Z, dejando claro que se trataba de una celebración que tenían preparada desde hace tiempo.

Sin embargo, la historia detrás de ese festejo resultó todavía más emotiva. Al finalizar el encuentro, Mateo reveló que originalmente la celebración había sido planeada para un escenario completamente distinto. Los dos amigos de la infancia soñaban con realizarla el día en que Armando González anotara su primer gol en una Copa del Mundo, pues por la posición de ambos dentro del campo consideraban mucho más probable que fuera la Hormiga quien encontrara primero el camino al gol. El destino, sin embargo, tenía otros planes y fue Chávez quien terminó estrenándose como goleador mundialista.

El lateral mexicano también confesó que el momento estuvo cargado de emociones para ambos. Según explicó, después de marcar volteó inmediatamente hacia la banca y encontró la mirada de Armando González. Los dos estaban tan emocionados que se encontraban al borde de las lágrimas, recordando todo lo que habían recorrido juntos desde las categorías inferiores. Fue entonces cuando decidieron llevar a cabo la celebración que habían acordado apenas unas horas antes del partido, protagonizando una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Historias como esta ayudan a explicar parte del éxito que está teniendo la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Más allá del talento individual y del trabajo táctico implementado por Javier Aguirre, el ambiente dentro del vestidor parece ser uno de los puntos más fuertes del equipo, y la amistad entre Mateo Chávez y Armando González es apenas uno de los muchos ejemplos que han salido a la luz durante el torneo y que reflejan la unión que existe dentro del grupo tricolor.

Armando González estaba tan emocionado que empujó a César Huerta

Uno de los detalles que más hizo reír a los aficionados apareció precisamente durante la celebración del gol. En las imágenes del festejo puede observarse que César Huerta fue uno de los primeros jugadores en llegar para abrazar a Mateo Chávez. Sin embargo, en medio de la emoción del momento, Armando González corrió desesperadamente para celebrar con su amigo de la infancia y terminó empujando accidentalmente al Chino. La escena rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la Selección Mexicana, quienes la tomaron como una muestra más de la enorme felicidad que vivieron ambos futbolistas tras cumplir uno de los sueños más importantes de sus carreras.