La Selección Mexicana ya prepara su partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, un compromiso en el que Javier Aguirre podría sorprender con algunos cambios respecto al equipo que goleó a Chequia. Sin embargo, uno de los nombres que más llama la atención es el de Luis Romo, quien, pese a llegar en un gran momento, apunta a perder la titularidad para el primer duelo de eliminación directa.

Luis Romo tuvo un festejo especial contra Corea.

De acuerdo con información del periodista Gibrán Araige, la probable alineación del Tri estaría conformada por Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Esto significaría el regreso de Gallardo a la lateral izquierda, enviando a Mateo Chávez al banquillo, además de dejar fuera del once inicial a Luis Romo.

La decisión sorprende especialmente por el gran nivel que ha mostrado el capitán de Chivas durante la Copa del Mundo. Romo fue el héroe de la victoria sobre Corea del Sur al marcar el único gol del encuentro y, posteriormente, volvió a ser determinante frente a Chequia al colaborar con una asistencia. A pesar de esas actuaciones, todo apunta a que Javier Aguirre buscaría un mediocampo con otras características para afrontar la fase de eliminación directa.

No obstante, el propio reporte señala que el Vasco todavía mantiene un par de dudas antes de definir la alineación definitiva. La principal pasa por decidir si mantiene a Edson Álvarez en la defensa o le devuelve la titularidad a César Montes, mientras que la otra consiste en elegir entre Gilberto Mora y Brian Gutiérrez. En cambio, todo indica que Luis Romo comenzaría el encuentro desde el banquillo, pese al extraordinario momento futbolístico que atraviesa.

Roberto Alvarado y Raúl Rangel se mantienen como inamovibles para Javier Aguirre

Quienes sí parecen tener completamente asegurado su lugar en el once inicial son Roberto Alvarado y Raúl Rangel. El Piojo ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Tri durante el Mundial gracias a su enorme despliegue físico, sus asistencias y su compromiso defensivo, mientras que el Tala continúa consolidándose como el arquero de confianza de Javier Aguirre tras mantener su portería prácticamente imbatible y firmar actuaciones de gran seguridad bajo los tres palos. Ambos llegarían como piezas fundamentales para el inicio de la fase de eliminación directa.