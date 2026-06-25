La Selección Mexicana atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y ha conseguido unir a toda la afición sin importar los colores de cada club. El histórico paso perfecto de nueve puntos, acompañado de una fase de grupos en la que no recibió un solo gol, ha provocado que el optimismo crezca alrededor del Tri, que ahora ilusiona con la posibilidad de firmar una participación histórica en el Mundial 2026. En medio de ese gran momento colectivo, los futbolistas de Chivas y América han terminado siendo los principales protagonistas en el ataque mexicano.

Roberto Alvarado ha dado asistencias a Quiñones y Fidalgo.

Y es que, hasta el momento, los seis goles anotados por la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo han sido marcados o generados únicamente por jugadores que actualmente pertenecen o en algún momento defendieron los colores de Chivas y América. Un dato que refleja el enorme peso que ambas instituciones siguen teniendo dentro del combinado nacional y que ha quedado demostrado jornada tras jornada.

En el debut frente a Sudáfrica, las anotaciones fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, siendo este último asistido por Roberto Alvarado. Posteriormente, contra Corea del Sur, el héroe fue Luis Romo con el gol del triunfo. Finalmente, en la goleada sobre Chequia apareció el canterano rojiblanco Mateo Chávez para abrir el marcador, mientras que los examericanistas Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo completaron la cuenta, siendo precisamente el mediocampista del Betis quien recibió otra asistencia del Piojo, que continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

Hay buena relación entre Israel Reyes y los jugadores de Chivas.

Más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego, el gran ambiente que existe dentro del vestidor también ha sido una de las claves del éxito de la Selección Mexicana. Incluso entre futbolistas de Chivas y América, cuya rivalidad suele ser una de las más intensas del futbol mexicano, se ha visto una convivencia ejemplar. Armando González y Brian Gutiérrez, por ejemplo, han mostrado una gran amistad con Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, dejando claro que cuando todos defienden la camiseta del Tri, las diferencias entre clubes quedan completamente de lado.

La Selección Mexicana ha demostrado tener un excelente ambiente durante el Mundial 2026

Incluso antes de que comenzaran a llegar los buenos resultados, este grupo ya transmitía una gran unión tanto dentro como fuera de la cancha. Durante las concentraciones y entrenamientos abiertos a la prensa, los futbolistas han protagonizado constantes momentos de convivencia, bromas y dinámicas recreativas que ayudan a fortalecer el grupo. Ese ambiente positivo, combinado con el trabajo táctico de Javier Aguirre y el gran nivel individual de varios jugadores, ha sido uno de los factores que explican el excelente rendimiento de México en lo que va del Mundial 2026.