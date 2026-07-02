Roberto Alvarado recibió importantes elogios por parte de Mariano Closs, quien reconoció el crecimiento y la calidad futbolística del TRI.

Los elogios hacia la Selección Mexicana continúan llegando desde distintos sectores, y uno de los comentarios que más ha llamado la atención en pleno Mundial 2026 fue el del reconocido narrador argentino Mariano Closs.

Tras el desempeño mostrado por el TRI en la Copa del Mundo, el periodista destacó el nivel competitivo del equipo dirigido por Javier Aguirre e incluso lanzó una advertencia de cara al enfrentamiento ante Inglaterra.

“Si México mantiene este nivel con este agregado de altura, ojo que Inglaterra puede quedar fuera”, dijo en ESPN Argentina.

El análisis del periodista argentino no se limitó al funcionamiento colectivo del representativo azteca, sino que también destacó el trabajo realizado por el “Vasco” Aguirre.

El elogio de Mariano Closs a Roberto Alvarado

Uno de los jugadores que recibió un reconocimiento especial fue Roberto Alvarado, quien ha sido una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del combinado nacional.

Sobre el futbolista del Club Deportivo Guadalajara, Mariano Closs señaló: “(Javier Aguirre) hizo jugar distinto a Alvarado, otro hallazgo porque empezó el primer partido como extremo derecho zurdo, terminó jugando de todo, fue excelente el partido que hizo”.

Cabe mencionar que los elogios de Mariano Closs reflejan el impacto positivo que ha generado la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde el equipo de Javier Aguirre ha logrado consolidar una identidad futbolística bastante competitiva.