El nivel de Roberto Alvarado en el Mundial 2026 provocó los elogios de Natalia León, quien lanzó un contundente mensaje sobre sus detractores.

La actuación de Roberto Alvarado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 continúa generando elogios, y una de las voces que salió en defensa del futbolista fue la periodista deportiva Natalia León, quien destacó el papel que ha desempeñado el jugador de Chivas.

A través de su cuenta oficial de X, Natalia León aseguró que el “Piojo” Alvarado está respondiendo a las críticas con actuaciones dentro del terreno de juego.

“Qué calladón de boca les está dando el “Piojo” Alvarado a todos los anti chiva -porque no encuentro otra razón para ir en contra de él-. Si están esperando de él centros al área desde la banda, esa no está siendo su labor principal”, escribió.

La periodista también destacó la importancia táctica que ha adquirido Roberto Alvarado en el funcionamiento colectivo de la Selección Mexicana, al considerar que su aporte va más allá de las estadísticas o de las asistencias: “Jugador clave para @miseleccionmx”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial?

Cabe mencionar que el partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, se llevará a cabo este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 18:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes.