¡Baile tapatío en el Estadio Akron! Roberto “Piojo” Alvarado puso el tercer gol del Club Deportivo Guadalajara ante Rayados de Monterrey, luego de una gran jugada colectiva, recibiendo un pase dentro del área por parte de Richard Ledezma para fusilar a Santiago Mele.
El golazo de Roberto Alvarado para poner el 3-0 de Chivas sobre Rayados de Monterrey
El "Piojo" Alvarado recibió un pase de Richard Ledezma dentro del área y no dudó en pegarle al esférico y así poner el 3-0.
