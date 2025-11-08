Chivas tendrá un descanso prolongado antes de disputar la Liguilla del Apertura 2025, luego de haber asegurado su clasificación directa y evitar el Play-In. Esta pausa será aún más larga debido a la Fecha FIFA que se disputará la próxima semana, en la que la Selección Mexicana enfrentará a Uruguay y Paraguay, por lo que el Rebaño Sagrado no volverá a jugar hasta finales de noviembre.

Si bien esta larga inactividad no es del agrado de muchos, ya que puede romper el gran ritmo futbolístico del equipo —que llega con seis triunfos en los últimos siete partidos—, también representa una oportunidad importante para recuperar jugadores lesionados o con molestias físicas, de modo que el plantel llegue en óptimas condiciones a los Cuartos de Final.

Leonardo Sepúlveda podría volver en Liguilla.

Leonardo Sepúlveda y Miguel Tapias son los principales candidatos a recuperarse completamente durante las próximas semanas. Sepúlveda continúa evolucionando favorablemente tras su operación, mientras que Tapias trabaja en la recuperación de las molestias musculares que lo han mantenido fuera las últimas jornadas. Ambos podrían estar disponibles para la Liguilla, siempre que Gabriel Milito lo considere conveniente.

Además, el estratega argentino aprovechará este periodo para reforzar el trabajo táctico del equipo, sabiendo que la Liguilla se juega con una intensidad y enfoque totalmente distintos a la fase regular. En esta etapa, un error puede costar toda la temporada, por lo que Milito buscará pulir cada detalle antes del regreso a la competencia.

¿Diego Campillo podría alcanzar a jugar la Liguilla del Apertura 2025?

Por otra parte, Diego Campillo continúa su proceso de recuperación tras la fractura en el pie que sufrió y que incluso requirió cirugía. Lamentablemente, no podrá participar en la Liguilla, ya que su regreso está previsto hasta finales de enero o principios de febrero, por lo que se perderá tanto la pretemporada como el inicio del Clausura 2026.