Chivas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla del Apertura 2025, y sin importar el resultado de esta tarde ante Monterrey, el equipo de Gabriel Milito entrará a la fase eliminatoria en el sexto lugar de la Tabla General. Esto significa que su rival en Cuartos de Final será el club que termine en la tercera posición.

De momento, los cuatro equipos que ocupan los primeros lugares —América, Cruz Azul, Tigres y Toluca— podrían ser los posibles rivales del Rebaño Sagrado, ya que entre el primero y el cuarto apenas hay dos puntos de diferencia. Así, el Guadalajara podría enfrentar en Cuartos a cualquiera de ellos, aunque el Clásico Nacional contra el América es, sin duda, el duelo que más emociona a la afición rojiblanca.

Chivas y América podrían enfrentarse en Liguilla.

Para que ese escenario se dé hay dos combinaciones que requieren varios resultados, pero todas pasan por el hecho de que Tigres NO gane a Atlético de San Luis y el América NO le gane a Toluca:

• Si Tigres y América pierden, habrá Clásico Nacional sin importar lo que haga Cruz Azul.

• Si Tigres pierde o empata, América empata con Toluca y Cruz Azul empata o gana a Pumas, habrá Clásico Nacional.

Aun así, el triunfo de Tigres parece el resultado más probable, ya que enfrenta al Atlético de San Luis, actualmente en el lugar 15 de la Tabla. Esto haría sumamente complicado el Clásico, pues al enfrentarse América y Toluca, uno de los dos tendrá que dejar puntos en el camino, cayendo al cuarto lugar. De cualquier forma, la Jornada 17 promete ser intensa y con múltiples escenarios posibles.

¿Hasta cuándo volverá a jugar Chivas por la Fecha FIFA y el Play-In?

Finalmente, aunque la calificación directa fue una gran noticia para Chivas, también significa que habrá una larga pausa antes de volver a ver al equipo en acción. Entre la Fecha FIFA y los partidos de Play-In, pasarán tres semanas sin actividad oficial, ya que la ida de los Cuartos de Final se disputará hasta los días 26 y 27 de noviembre, lo que romperá el ritmo de juego de los equipos ya clasificados.