Chivas ya aseguró su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, lo que significa que no tendrá que disputar el Play-In y avanzará directamente a los Cuartos de Final. Sin embargo, esta buena noticia también trae una consecuencia no tan positiva para la afición del Rebaño Sagrado: el equipo tendrá una larga pausa antes de volver a jugar.

Una vez que finalice el partido de la Jornada 17 ante Monterrey este sábado por la tarde, el Guadalajara no volverá a tener actividad oficial hasta el 26 o 27 de noviembre. La próxima semana se disputará la Fecha FIFA, y posteriormente se jugarán las dos fases del Play-In, por lo que el equipo tendrá casi tres semanas de descanso antes de volver a las canchas.

Chivas ya tiene asegurado su boleto a la Liguilla.

Esta pausa tiene tanto ventajas como desventajas. Por el lado positivo, varios jugadores que arrastran molestias físicas podrán recuperarse por completo y llegar en óptimas condiciones a la Liguilla, como Leonardo Sepúlveda y Miguel Tapias. Además, Gabriel Milito y su cuerpo técnico dispondrán de más tiempo para preparar tácticamente los partidos de Cuartos de Final.

Sin embargo, el lado negativo es evidente: Chivas llega en su mejor momento futbolístico, con seis triunfos en los últimos siete partidos, y este largo descanso podría romper ese ritmo. Esta situación afecta a todos los equipos ya clasificados, pero especialmente a los que cerraron el torneo en gran forma, como es el caso del equipo rojiblanco.

Chivas deberá esperar las fechas oficiales de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Habrá que esperar para conocer las fechas y horarios oficiales del regreso del Guadalajara, ya que dependerán de los equipos que terminen en los primeros lugares de la Tabla. Lo que sí está confirmado es que la ida de los Cuartos de Final se jugará el 26 o 27 de noviembre en el Estadio Akron, mientras que la vuelta será el 29 o 30 del mismo mes.