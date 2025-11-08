La derrota de los Bravos de Juárez ante Querétaro marcó la clasificación directa de las Chivas de Guadalajara a la próxima Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño enfrentará esta noche a Rayados de Monterrey por la Jornada 17 sin la obligación de puntuar para meterse en la Fiesta Grande.

De esta manera, Gabriel Milito y compañía lograron el objetivo primordial de este certamen: poder asegurar la Liguilla directa sin necesidad de pasar por el Play-In. Del 2020 en adelante, esto sólo lo habían logrado Veljko Paunovic y Fernando Gago, por lo que se trata de una buena noticia para el Rebaño Sagrado.

Ahora, la afición rojiblanca se ilusiona con vistas a la Liguilla, donde el Guadalajara promete ser un rival difícil para cualquiera. Más allá de lo que suceda ante Rayados, Chivas ya tiene el sexto lugar asegurado, por lo que se enfrentará si o si ante el 3° de la tabla general.

De momento, ese puesto le corresponde nada menos que al América, por lo que en Cuartos de Final se daría un Clásico Nacional: primero en el Estadio Akron y luego en el Estadio Ciudad de Deportes, donde Chivas se impuso por 2-1 en este Apertura 2025. Sin embargo, esto puede cambiar con los resultados de la última jornada, ya que Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey están agrupados con tan sólo cuatro puntos de diferencia.

Liguilla al momento y posible rival de Chivas

Cruz Azul (1°) vs. Último clasificado en Play-In (8°)

Toluca (2°) vs. Primer clasificado en Play-In (7°)

América (3°) vs. Chivas (6°)

Tigres (4°) vs. Monterrey (5°)

Tabla de posiciones actualizada del Apertura 2025