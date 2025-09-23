Las Chivas de Guadalajara se ubican en la parte baja de la tabla general en el Torneo Apertura 2025, luego de la dolorosa derrota frente a Toluca el sábado anterior, por lo que llegan a esta jornada doble con la obligación de imponerse a Necaxa en el partido de la Fecha 10 que se jugará esta noche.

En este sentido, el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli, manifestó que Gabriel Milito no es el único responsable de lo que pasa con el Rebaño Sagrado, no tanto por los malos resultados, sino por las acciones claves de la directiva que no ha podido conformar un proyecto a largo plazo.

“La gente estaba muy contenta con los refuerzos, en esta mesa se dijo que sería un error correr a Milito, yo creo que a estas alturas del torneo falta la mitad, lo tienes que dejar. Después tendrás que analizar en qué lugar terminan. Yo estoy seguro que si termina, octavo, noveno, décimo, es para lo que les alcanza”.

“Milito es presa de la inercia que se lleva a todos en el club, es un DT que intenta jugar con lo que le puede proveer el club. Guadalajara es un cúmulo de voluntades pero no es una asociación, pero está podrido. Lo veo verdaderamente alarmante”, mencionó el narrador estelar de TV Azteca en una emisió de Los Protagonistas.

“Chivas no va a ser superlíder”

En este sentido, Martinoli manifestó que el presente de Guadalajara es tan complicado que se ve difícil que logren escalar al superliderato en un futuro cercano, ya que en recientes torneos su posición siempre oscila entre la media tabla y los últimos lugares.

“Yo creo que es un bálsamo para Guadalajara que el campeonato tenga Liguilla y Play In porque si fuera esto a tabla general no sé cuando Guadalajara vuelva a ser líder del campeonato, no lo veo, no lo vi y creo que no lo voy a ver en mucho tiempo. Chivas tiene un tema interno (sin extranjeros). Hasta que no sea autosuficiente de tener prueba y error con jugadores hechos en casa”, mencionó Martinoli.