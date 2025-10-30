Chivas ya tiene asegurado matemáticamente su lugar en el Play-In del Apertura 2025, pero el objetivo del equipo de Gabriel Milito es claro: amarrar la clasificación directa a la Liguilla. Para lograrlo, el Rebaño buscará vencer a Pachuca este domingo y esperar una combinación de resultados, o bien, hacerlo por su cuenta en la última jornada frente a Monterrey sin depender de nadie.

Una vez iniciada la fase de eliminación directa, los entrenadores suelen apostar por los jugadores que más confianza les generaron durante el torneo regular, por lo que estos últimos encuentros representan la última oportunidad para varios futbolistas de ganarse un lugar en el once titular y convencer a Milito de que pueden ser piezas clave en la Liguilla.

Hugo Camberos ha demostrado mucho talento.

Uno de los casos más claros es el de Hugo Camberos, quien a pesar de su talento y proyección, ha tenido muy poca participación en el Apertura 2025. En un inicio, su ausencia se explicó por los compromisos con la Selección Mexicana Sub-20, pero incluso después del Mundial juvenil, el mediocampista ha tenido escasos minutos bajo el mando de Gabriel Milito.

Ante Mazatlán no fue convocado, en la derrota contra Querétaro disputó poco más de media hora, y en el Clásico Tapatío frente al Atlas se quedó en la banca. Por ello, Camberos deberá aprovechar al máximo las próximas dos jornadas, tanto en los entrenamientos como en los minutos que pueda tener ante Pachuca y Monterrey, o corre el riesgo de quedarse sin participación en la Liguilla.

Hugo Camberos ya renovó con Chivas, pero tendrá facilidades para irse a Europa

Es importante recordar que Hugo Camberos ya firmó su renovación con Chivas, la cual incluye una cláusula que le permitiría emigrar a Europa si llega una oferta atractiva para todas las partes. Sin embargo, para que eso suceda, deberá consolidarse primero en el Rebaño y mostrar en la cancha el potencial que lo convirtió en una de las mayores promesas de la cantera rojiblanca.