El próximo martes la Selección Nacional de México tendrá su debut en el Mundial Sub-17 cuando enfrente a Corea del Sur en el Grupo F. Gael García Ortega, canterano de Chivas, es uno de los 21 convocados en el Tri y este jueves volvió a dar de qué hablar debido a que anotó para quedarse con la victoria ante Tayikistán en el último amistoso previo a la Copa del Mundo.

A lo largo de los últimos meses, Gabriel Milito se ha destacado desde que llegó al Guadalajara en utilizar a varios canteranos en el primer equipo donde Santiago Sandoval indiscutible. A su vez, en la pretemporada llevó a varios canteranos entre los que se encontraba un pequeño Gael García que cumplió años en la concentración.

La actualidad tiene a la joya rojiblanca convocada con la Selección Nacional de México Sub-17 para disputar el Mundial de Qatar 2025. El equipo de Carlos Cariño llevó adelante un nuevo amistoso previo al debut contra Corea del Sur.

Gael García Ortega anotó el gol de la victoria de México ante Tayikistán. (Foto: IMAGO7)

Ante Tayikistán el Tri logró imponerse por 1-0 gracias al gol de Gael García Ortega, quien anotó su séptima anotación con la selección, a los 61 minutos. Cabe destacar que el lunes los dirigidos por Cariño perdieron 3-1 ante Zambia y el empate parcial para México lo marcó el futbolista rojiblanco.

¿Cuándo y a qué hora debuta México en el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana Sub-17 debutará ante Corea del Sur el próximo martes 4 de noviembre a las 07:00 del Centro de México. El partido se podrá ver el Canal 9, TUDN y VIX Premium para todo México.