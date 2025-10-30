Chivas vivió un fin de semana soñado y pretende que el domingo ante Pachuca en Hidalgo se mantenga la ilusión. Por otro lado, lo que nadie en el Guadalajara festejó fue la confirmación de que para el Clausura 2026 Amaury Vergara va a sacar la chequera para fichar jugadores puntuales que necesite Gabriel Milito en el equipo. ¡Sonríe el futbol y festejará todo el Rebaño Sagrado!

No hay dudas de que el mercado de pases que llevó Javier Mier para el Apertura 2025 ha sido muy bueno debido a que sus contrataciones han generado resultados. El entrenador argentino le saca jugo a jugadores de la cantera, como Santiago Sandoval, y a futbolistas que parecían haber perdido su oportunidad, como Omar Govea y Daniel Aguirre. A su vez, Efraín Álvarez, Bryan González, Richard Ledezma y Diego Campillo han rendido con creces.

En medio de este contexto comienza a surgir la pregunta si Amaury Vergara sacará la chequera para el Clausura 2026 si no se alcanzan los objetivos. Jesús Bernal dio a conocer la semana pasada que la Dirección Deportiva ya cuenta con la aprobación de un presupuesto para salir al mercado de pases por fichajes puntuales para el próximo campeonato.

Gabriel Milito tendrá refuerzos para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“La intención es seguir igual. Obviamente en el mercado de diciembre habrá menos contrataciones, pero sí apuntalar lo que se pretende de este equipo. Buscarán un par de futbolista, y el regreso de Marín, para redondear la plantilla. No cuatro, pero algo modesto y muy puntuales. Así que tranquilos, que habrá fichajes para el 2026”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube. Y agregó: “Así que tranquilos, que habrá fichajes para el 2026”.

¿Quién sería la primera alta de Chivas para el Clausura 2026?

La primera alta que tendrá Chivas para el Clausura 2026 será Ricardo Marín debido a que regresará de Puebla. El atacante sería un futbolista que es del agrado para Gabriel Milito, por lo que el Guadalajara no renovará su préstamo.