Las Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado a Pachuca, en un encuentro con mucho en juego. El Rebaño Sagrado visitará el Estadio Hidalgo con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita quedar a tiro de la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Los Tuzos, su rival directo, se encuentran apenas un punto por debajo.

José Castillo sabe la importancia del Pachuca vs. Chivas

En la previa al choque ante su exequipo, el defensor José Castillo habló con Chivas TV y expresó: “Es un partido de ganar o morir, porque es un rival directo. Ambos tenemos la aspiración de clasificarnos directo”, aseguró. Además, el defensor reiteró cuál es la motivación rojiblanca:“Es el objetivo que tenemos de ir y ganar los tres puntos y estar mucho más cercanos de la clasificación directa. Cómo lo vengo diciendo desde hace meses atrás, es el objetivo principal. Mentiría si digo que ese no es el objetivo, es estar dentro de los primeros seis de forma directa”.

Benjamín Sánchez amargó al Tapatío: derrota y eliminación de último minuto

Por la Jornada 14 de la Liga de Expansión MX, Tapatío visitó al Irapuato con la certeza de que debía ganar para seguir con chances de acceder a la Liguilla. El Filial rojiblanco finalmente perdió por 2-1 y se despidió del torneo a falta de una jornada. El gol de triunfo local estuvo a cargo nada menos que de Benjamín Sánchez, dos veces campeón con el Tapatío, pero postergado en Chivas. En redes sociales, aficionados mostraron su descontento para con Arturo Ortega, entrenador del Filial, que arrastra ocho encuentros sin conocer la victoria.

Goleada de Chivas Femenil y rival confirmado en Liguilla

El conjunto dirigido por Antonio Contreras cerró la fase regular con una contundente goleada por 4-0 sobre Necaxa. Los goles estuvieron a cargo de Denise Castro, Viridiana Salazar y un doblete de Alicia Cervantes. Chivas Femenil finalizó en el quinto lugar de la tabla y en los cuartos de final de la Liguilla se enfrentará a Toluca, equipo que finalizó con mismos puntos pero mejor diferencia de gol, por lo que cerrará la eliminatoria en condición de local.