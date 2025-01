Chivas tiene un problema histórico que solventar en este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025 y se trata de la falta de gol, por lo que la directiva realizó un sondeo y habría demostrado interés en hacerse de los servicios de Brandon Vázquez, quien habría rechazado la propuesta rojiblanca.

La directiva del Guadalajara ha invertido mucho dinero para la contratación de varios delanteros durante los últimos años debido a la incapacidad de capitalizar las jugadas de gol, por lo que se buscó al delantero mexico-estadounidense que apunta a salir de Monterrey.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que sí se sondeó a Brandon Vázquez, pero el delantero ni siquiera consideró al chiverío como una opción para continuar su carrera debido a que su esposa ya no habría querido seguir viviendo en México, por lo que apuntaría a regresar a la MLS.

“Era una opción viable para llegar a Chivas, pero a final de cuentas Brandon Vázquez decidió rechazar el interés. En algún momento existió, tengo entendido, alguna pregunta, pero Brandon Vázquez se va a regresar a jugar a los Estados Unidos.

“Hay una razón muy clara por la que Chivas no fue opción para Brandon Vázquez y fue por un tema familiar. Hasta donde tengo entendido, su familia no quiso seguir viviendo en territorio mexicano, me refiero de manera específica a la esposa del jugador”, explicó a través de su canal de YouTube.

¿Quiénes son los delanteros que tiene Chivas para el Clausura 2025?

El entrenador español tendría que echar mano de Chicharito Hernández, Armando González y Ricardo Marín, en quienes recaerá la responsabilidad goleadora del Rebaño, al menos hasta el momento.