Armando González es hoy por hoy el mejor delantero mexicano que tiene la Liga MX y prueba de ello es su reciente campeonato de goleo en este Apertura 2025, por lo que el atacante se ha ganado a pulso su llamado a Selección Mexicana, ilusionando a aficionados y hasta a especialistas.

Es por eso que la leyenda del Tricolor, Oribe Peralta, reconoció que se hablaban cosas interesantes sobre la Hormiga cuando él estaba en la escuadra rojiblanca; sin embargo, confía en que mantenga este ritmo para poder colarse a la lista final del Mundial del próximo año.

“Muy bien. Se hablaban cosas muy importantes de él cuando yo todavía jugaba y me parece que es un chico muy centrado, muy enfocado en lo que quiere. Creo que tiene la calidad para estar ahí y si cierra de la mejor manera, creo que tiene muchas oportunidades de estar en el Mundial“, declaró el Hermoso en palabras para Fox.

El paso del Cepillo en el Guadalajara no es bien recordado por los aficionados rojiblancos debido a que se desató la polémica por ser un traspaso directo de América al Rebaño, además de que nunca pudo alcanzar su mejor versión futbolística.

¿Cuándo se jugará el México vs. Uruguay?

El partido en el que la Hormiga podría debutar como seleccionado nacional será este sábado 15 de noviembre en el TSM de Torreón, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.