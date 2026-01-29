Alexis Vega fue uno de los fichajes que más ilusión generó en la afición de Chivas en su momento y, aunque tuvo etapas de gran nivel futbolístico, nunca logró coronarse campeón con el Guadalajara. Durante años se ha debatido sobre las razones por las que su talento no terminó de explotar en el Rebaño Sagrado, y ahora fue el propio futbolista quien confesó qué fue lo que realmente le impidió triunfar.

El hoy jugador del Toluca reconoció que le faltó profesionalismo durante su etapa con Chivas, señalando que gran parte del problema estuvo en su juventud. Vega recordó que llegó al Guadalajara con apenas 19 años y que no supo dimensionar de inmediato lo que significaba vestir la camiseta rojiblanca, situación que lo llevó a perder el piso en distintos momentos.

Alexis Vega quería quedarse en Chivas,

Así lo explicó el propio Alexis en una charla para ESPN: “Me faltó mentalidad y profesionalismo en todos los sentidos de mi carrera. Llegué muy joven, a los 19 años, y obviamente uno no sabe o nunca le dicen qué es lo que es representar a Chivas. No es solo un equipo grande, es una historia y valores dentro y fuera de la cancha. Por algún momento llegas a perder el piso y yo creo que fue eso más que nada”, declaró en el podcast La Chica del Banquillo con Carolina Padrón.

Durante su paso por Chivas, Vega fue protagonista de varios episodios de indisciplina, lo que derivó en sanciones internas y en un desgaste evidente de su relación con la directiva. Esa fractura terminó por provocar su salida al Toluca, club en el que parece haber aprendido la lección y donde ha brillado gracias a una notable reducción de problemas extracancha.

Alexis Vega estaba dispuesto a bajarse el sueldo con tal de quedarse en Chivas

En la misma entrevista, Alexis Vega reveló que intentó por todos los medios quedarse en el Guadalajara, incluso aceptando una reducción salarial. Sin embargo, la directiva ya había tomado la decisión de darle salida, poniendo punto final a su etapa como rojiblanco y concretando su venta al Toluca, club en el que milita desde entonces.