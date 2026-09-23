Chivas viene de dejar escapar la victoria ante América y se alista para enfrentar a Querétaro por el Apertura 2026. De cara al partido al juego en el Estadio Akron, Fernando González habló sobre Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Fernando González fue uno de los puntos altos en los últimos partidos del Guadalajara, ya que se despachó con 2 asistencias. Tras lo vivido en el Estadio Azteca, el mediocampista advirtió a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo al señalar que saben a qué club llegaron y que deben tener paciencia para ganar mayor cantidad de minutos.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado llevó adelante un buen mercado de pases, debido a que logró cerrar el fichaje de jugadores que estaban en carpeta de varios equipos. A su vez, hicieron movimientos inteligentes para que el Guadalajara cuente cuanto antes con los futbolistas en el inicio de la pretemporada.

En medio de este contexto, Chivas viene de dejar escapar la victoria contra América y se alista para enfrentar a Querétaro en el Estadio Akron. A más de 4 días para el partido, Fernando González fue consultado sobre los refuerzos y afirmó que saben muy bien en qué equipo se encuentran actualmente.

Fernando González habló sobre Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. (Foto: IMAGO7)

“Saben a qué club llegaron, que llegaron a Chivas. Saben que también si están tienen que darlo, y si tienen que esperar pues tienen que tener la paciencia, ¿no? Es todo para el bien del equipo, pero sí estamos todos ayudándolos, apoyándolos en la forma que se necesita para que puedan seguir con esa felicidad”, comentó el Oso en conferencia de prensa.

Diario Récord afirmó que Jordan Carrillo fue la decepción del Apertura 2026

No hay duda de que Jordan Carrillo llegó con las expectativas muy altas, pero no terminó de cumplir como se esperaba en Chivas. Es por esta razón que Diario Récord tituló en la portada de esta mañana que era “La Decepción”.

“Sin embargo, durante sus primeros 6 encuentros con el Rebaño Sagrado, el mediocampista no consiguió participar directamente en ningún gol del equipo. Además, únicamente fue titular en 3 ocasiones y no logró disputar un partido completo”, escribieron en un artículo que no lleva firma. Y agregaron: “En sus últimos 3 compromisos, Carrillo incluso permaneció en la banca, situación que refleja la menor participación que ha tenido en las decisiones del técnico Gabriel Milito”.