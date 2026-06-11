Llegó el día que millones de aficionados mexicanos estaban esperando. La Selección Mexicana finalmente pondrá en marcha el Mundial 2026 este jueves cuando enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que durante la Copa del Mundo recibe oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México. Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente del país, por lo que la expectativa es enorme y nadie quiere perderse el arranque del torneo más importante del futbol internacional.

Aunque Javier Aguirre se ha mantenido hermético durante los últimos días y ha evitado confirmar la alineación titular, todo apunta a que tres jugadores de Chivas estarán desde el arranque frente a Sudáfrica. Raúl Rangel se perfila para ocupar la portería, mientras que Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado serían parte del medio campo y ataque mexicano. Los tres rojiblancos han recibido la confianza del Vasco en los compromisos de preparación más recientes, por lo que llegan con amplias posibilidades de aparecer en el once inicial.

La Selección Mexicana está lista para el inicio del Mundial.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

Más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, la ceremonia de inauguración promete convertirse en uno de los espectáculos más importantes que se hayan realizado en territorio mexicano. La actriz Salma Hayek, quien funge como embajadora de la Copa del Mundo 2026, será la encargada de dar la bienvenida oficial al evento y marcar el inicio de una celebración que reunirá a figuras de talla internacional.

El espectáculo contará con la participación de artistas como J Balvin, Ryan Castro, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Maná, combinando distintos géneros musicales para representar la diversidad cultural del torneo. Además, uno de los momentos más esperados será la presentación de Shakira junto a Burna Boy interpretando “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. Por supuesto, antes del partido se cantarán los himnos nacionales, con Alejandro Fernández interpretando el de México y Tyla haciendo lo propio con el de Sudáfrica.

¿El México vs Sudáfrica va por TV Abierta?

Sí. El partido inaugural entre México y Sudáfrica podrá seguirse completamente por televisión abierta. Los aficionados tendrán la posibilidad de verlo a través de las señales de Televisa y TV Azteca, además de las plataformas TUDN y ViX Premium, por lo que existirán múltiples opciones para disfrutar tanto de la ceremonia de inauguración como del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 y a qué hora juega la Selección Mexicana vs Sudáfrica?

La actividad comenzará desde muy temprano en el Estadio Ciudad de México. La ceremonia de inauguración arrancará oficialmente a las 11:30 de la mañana, mientras que los espectáculos artísticos concluirán alrededor de las 12:05 PM. Posteriormente, a las 12:10 PM, los jugadores de ambas selecciones saltarán al campo para realizar sus últimos movimientos de calentamiento. Finalmente, el silbatazo inicial del México vs Sudáfrica está programado para la 1:00 PM, marcando oficialmente el inicio del Mundial 2026.