Chivas atraviesa un gran momento deportivo desde la llegada de Gabriel Milito, algo que se ha reflejado tanto en los resultados como en el funcionamiento colectivo del equipo. Parte de este crecimiento también se explica por la gestión del plantel, que ha generado un ambiente competitivo dentro del vestidor y ha provocado que cada jugador busque dar su mejor versión en cada partido. Sin embargo, este mismo contexto ha dejado a algunos futbolistas fuera de los planes del cuerpo técnico.

Esta situación también ha tenido consecuencias en lo económico para el Guadalajara. Varios jugadores que han perdido protagonismo dentro del plantel han visto caer su valor de mercado, reduciendo las posibilidades de que el club pueda obtener ganancias en una eventual venta o incluso recuperar lo invertido. Entre los casos más claros se encuentran Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Teun Wilke y Alan Mozo, quienes aún pertenecen al Rebaño Sagrado.

Erick Gutiérrez y Alan Mozo dejaron de entrar en planes.

El ejemplo más evidente es el de Alan Pulido. El delantero tamaulipeco regresó al Guadalajara a los 34 años, ya en la etapa final de su carrera. Aun así, mantenía una valoración cercana a 1.3 millones de dólares según Transfermarkt. No obstante, tras varios meses de inactividad, su valor actual se encuentra alrededor de 800 mil dólares, lo que representa una caída cercana al 40% de su valor de mercado.

Un caso similar es el de Erick Gutiérrez. Poco después de llegar al Guadalajara, el mediocampista llegó a estar valuado en 6 millones de dólares, pero con el paso del tiempo esa cifra cayó hasta aproximadamente 2.5 millones. Cabe señalar que esa actualización corresponde a finales de 2025, por lo que su falta de minutos en el actual torneo podría impactar todavía más su valoración, situación que obligaría a Chivas a aceptar una cifra menor en caso de buscar una venta o un préstamo.

Teun Wilke y Alan Mozo también bajaron de valor en sus préstamos

Los casos de Teun Wilke y Alan Mozo también reflejan esta tendencia a la baja. El delantero pasó de tener una valuación cercana a 2 millones de dólares al inicio del Apertura 2025 a ubicarse en aproximadamente 1.2 millones al finalizar el torneo, perdiendo también cerca del 40% de su valor. Una situación parecida ocurre con Mozo, quien en parte debido a la lesión que sufrió el semestre pasado pasó de estar valuado en 4 millones de dólares a 2.8 millones, cifra que incluso podría disminuir todavía más tras la nueva lesión que sufrió durante su préstamo con Pachuca.