Chivas ha tenido un arranque de torneo casi perfecto, en el que presume el cien por ciento de los puntos que se han puesto en disputa; sin embargo, muchos especialistas han tratado de minimizar el buen trabajo que se viene haciendo bajo la tutela de Gabriel Milito.

Algunos panelistas de diversas cadenas televisivas se han centrado en menospreciar el liderato del Guadalajara debido a la calidad de los rivales a los que ha enfrentado, ya que en este Clausura 2026 ha vencido al Pachuca, FC Juárez y Querétaro.

Sin embargo, el ex-director deportivo, Paco Gabriel de Anda, salió en defensa del chiverío y aseguró que el buen paso del conjunto rojiblanco no es obra de la casualidad, sino del buen trabajo que vienen realizando, por lo que será protagonista del futbol mexicano en este torneo.

“Chivas está bien, Chivas es de a de veras, no es ficticio, no es un espejismo (…) Chivas va a ser en este torneo de los que va a pelear arriba junto con Tigres, Monterrey, Cruz Azul”, explicó el exdirectivo en ESPN.

¿Cuál es el balance de Gabriel Milito en Liga MX al frente de Chivas?

El entrenador argentino asumió las riendas del Guadalajara de cara al Apertura 2025, en donde registró un arranque de torneo difícil al no poder ganar durante muchas hornadas; sin embargo, todo cambió para la segunda mitad del semestre en donde aplastó a todos sus rivales.

Gabriel Milito ha dirigido un total de 22 partidos de Liga MX, en donde ha registrado 12 triunfos, tres empates y 7 derrotas, resultados que han puesto al chiverío entre los mejores clubes de la Liga MX.