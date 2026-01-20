Con la inminente salida de Germán Berterame al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Rayados de Monterrey estaría teniendo como objetivo al atacante de Chivas, Alan Pulido, para reforzar su ofensiva en este mercado de fichajes.

De acuerdo con información de Luis Castillo, el equipo regiomontano está interesado en los servicios del futbolista de 34 años de edad luego de no entrar en planes de Gabriel Milito para este semestre, donde el Club Deportivo Guadalajara lo inició con el pie derecho con tres victorias consecutivas.

En caso de que esto sea una realidad, se espera que Alan Pulido viaje en las próximas horas a la Sultana del Norte para someterse a los exámenes médicos y físicos de rigor y posteriormente estampar su firma que lo vincule con “La Pandilla”.

Además, faltaría saber los términos del trato, si es compra o préstamo y en caso de ser lo segundo si la directiva del Rebaño Sagrado pagará parte de sueldo ya que Alan Pulido sigue firme en no bajarse ni un solo peso de lo que actualmente percibe en Verde Valle.

Alan Pulido sería objeto del deseo de Monterrey.

Cabe mencionar que esta sería la última opción de Alan Pulido para seguir activo, pues no tiene otra oferta, ni de la Liga MX ni del extranjero debido a su elevado sueldo en nuestras Chivas y que su andar en esta segunda etapa fue con más pena que gloria, por ello no convenció a Gabriel Milito.

¿Cómo le fue a Alan Pulido en esta segunda etapa con Chivas?

Como se mencionó anteriormente, su segunda etapa en el Club Deportivo Guadalajara fue con más pena que gloria ya que solamente metió dos goles en los 16 compromisos que disputó, lo que vienen siendo números paupérrimo para un jugador que fue ídolo tras la conquista del título del Torneo Clausura 2017.

En el Torneo Apertura 2025 apenas jugó seis encuentros, solo dos como titular para un total de 263 minutos luego de que fuera la cuarta opción de Gabriel Milito en la delantera, pues antes de él estuvo Armando González, Javier “Chicharito” Hernandez y hasta Teun Wilke.