Chivas ha registrado un arranque de Clausura 2026 que está cerca de la perfección debido a que es el único equipo que marcha con paso perfecto en toda la Liga MX y por si fuera poco, estarían a punto de dar una importante noticia que pondría feliz a todos, sobre todo a Gabriel Milito.

El Guadalajara tomó la decisión de no hacer muchas contrataciones para este semestre, apostándole todo a las llegadas de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín, en donde todos han demostrado ser de gran ayuda para la escuadra tapatía en este arranque de campeonato.

Sin embargo, en el chiverío estarían a punto de dar una importante noticia y sería la del regreso de Gilberto Sepúlveda al primer equipo después de sufrir una importante lesión en el tobillo izquierdo en el amistoso contra Leones Negros en pretemporada.

“Gilberto Sepúlveda ya va agarrando y todo parece indicar que para el partido contra el San Luis, ya será un elemento elegible para el técnico, Gabriel Milito“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Gabriel Milito tendría plantel completo por primera vez en Chivas

En caso de concretarse el regreso del Tiba Sepúlveda a las órdenes del estratega argentino, el sudamericano por fin contaría con todos los futbolistas a su disposición por primera ocasión desde que llegó al Guadalajara, ya que durante el Apertura 2025 no pudo hacerlo porque siempre hubo, por lo menos un jugador lesionado o suspendido.

(IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.