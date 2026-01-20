Chivas tuvo una actuación discreta en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 realizando pocas incorporaciones, pero bien pensadas para apuntalar el plantel rojiblanco con las llegadas de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Sin embargo, el mediocampista mexicoestadounidense es el que se ha robado los reflectores en el Guadalajara debido al gran nivel que presume desde que arribó a la escuadra tapatía, ganándose la titularidad de inmediato en el equipo encabezado por Gabriel Milito.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez destapó algunos factores que habrían sido del agrado del timonel argentino y que valieron para entregarle el puesto en el once estelar del conjunto de la Perla de Occidente

“Se ve muy difícil que le quiten el puesto a Brian Gutiérrez, porque ha sido de lo mejor en el Guadalajara y ha encajado muy bien con el dinamismo, el rol de partido, la visión que tiene, la apertura hacia el ataque en cuanto a hacer sociedades.

“Es muy disciplinado tácticamente y eso también le gusta mucho al técnico“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Brian Gutiérrez se ganó su llamado a la Selección Mexicana

Con solamente tres partidos disputados en la Liga MX, el seleccionador nacional, Javier Aguirre decidió darle una oportunidad para observarlo de cerca en esta minigira por Centroamérica y Sudamérica para enfrentar a Panamá y Bolivia, aunque tiene pasado representando a Estados Unidos.