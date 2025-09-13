Las alarmas comienzan a encenderse en el Club Deportivo Tapatío luego de que el equipo haya encadenado 2 derrotas consecutivas. Coyotes de Tlaxcala le asestó un nuevo golpe al equipo de Arturo Ortega luego de vencerlo por 1 a 0 en el mediodía de este sábado.
Antes de caer en el Estadio Tlahuicole, el Tapatío fue vencido por la Jaiba Brava por 2 a 1, lo que atenta contra sus chances de clasificar a los playoffs. Para buena fortuna de Ortega y sus dirigidos, el conjunto rojiblanco contaba con un buen colchón de puntos, pero cada vez pierde más posiciones.
El equipo filial de Chivas de Guadalajara consiguió menos de la mitad de los puntos que disputó. Hasta ahora lleva 7 partidos jugados, es decir, tuvo la posibilidad de sumar 21 puntos. Sin embargo, apenas consiguió 10 unidades y la cosecha está por debajo de las expectativas.
El próximo viernes buscarán la recuperación contra Correcaminos en el Estadio Akron. El partido correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX fue programado para las 17 horas. Luego vendrá el partido más exigente del torneo, contra el puntero Cancún FC y de visitante.
El Tapatío buscó el empate en el segundo tiempo, pero Tlaxcala soportó el aluvión
El único gol del partido llegó sobre el final del primer tiempo, a través del penalti que ejecutó Hugo Rojas. Por esa desventaja fue que el Tapatío salió a buscar el empate en el complemento. Aunque generó situaciones, como un disparo al travesaño, no pudo vulnerar la portería del equipo dirigido por Marco Fabián Vázquez.