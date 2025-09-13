Las alarmas comienzan a encenderse en el Club Deportivo Tapatío luego de que el equipo haya encadenado 2 derrotas consecutivas. Coyotes de Tlaxcala le asestó un nuevo golpe al equipo de Arturo Ortega luego de vencerlo por 1 a 0 en el mediodía de este sábado.

Antes de caer en el Estadio Tlahuicole, el Tapatío fue vencido por la Jaiba Brava por 2 a 1, lo que atenta contra sus chances de clasificar a los playoffs. Para buena fortuna de Ortega y sus dirigidos, el conjunto rojiblanco contaba con un buen colchón de puntos, pero cada vez pierde más posiciones.

El Tapatío compromete sus chances en la Liga de Expansión MX con 2 derrotas consecutivas. (Captura ligabbvaexpansion.mx)

El equipo filial de Chivas de Guadalajara consiguió menos de la mitad de los puntos que disputó. Hasta ahora lleva 7 partidos jugados, es decir, tuvo la posibilidad de sumar 21 puntos. Sin embargo, apenas consiguió 10 unidades y la cosecha está por debajo de las expectativas.

El próximo viernes buscarán la recuperación contra Correcaminos en el Estadio Akron. El partido correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX fue programado para las 17 horas. Luego vendrá el partido más exigente del torneo, contra el puntero Cancún FC y de visitante.

El Tapatío buscó el empate en el segundo tiempo, pero Tlaxcala soportó el aluvión

El único gol del partido llegó sobre el final del primer tiempo, a través del penalti que ejecutó Hugo Rojas. Por esa desventaja fue que el Tapatío salió a buscar el empate en el complemento. Aunque generó situaciones, como un disparo al travesaño, no pudo vulnerar la portería del equipo dirigido por Marco Fabián Vázquez.