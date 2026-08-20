Varios reportes pusieron a Raúl Rangel en la mira del Dinamo Zagreb, y ya se aclaró que es verdad y qué no.

Con la salida confirmada de Armando González de Chivas con destino al Olympiacos, la directiva del Guadalajara ahora tiene sobre la mesa la posible salida de Raúl Rangel. Cabe recordar que el arquero rojiblanco ya había despertado interés desde Europa antes del Mundial, cuando fue buscado por el FC Copenhague, y ahora habría aparecido en el radar del Dinamo Zagreb de Croacia.

Esta operación fue reportada apenas hace unos días, aunque hasta el momento no existe información demasiado clara sobre un posible movimiento por el Tala, por lo que todo se mantiene todavía en el terreno de los rumores y la información extraoficial. No obstante, el periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo ya dio un poco de luz sobre qué tan real es el supuesto interés del conjunto croata.

Y es que, de acuerdo con el citado periodista, el interés del Dinamo Zagreb por Raúl Rangel sí es real. Sin embargo, hasta ahora se trata solamente de eso: un interés. Merlo explicó que todavía no existen pláticas entre ambos clubes y mucho menos una oferta formal sobre la mesa del Guadalajara, por lo que habrá que esperar para saber si el conjunto croata decide dar el siguiente paso y comenzar las negociaciones por el arquero rojiblanco.

También cabe señalar que, según algunos reportes al interior del Guadalajara, la postura de Raúl Rangel sí sería buscar una salida hacia Europa, pero no esperará hasta los últimos días del mercado. El arquero estaría dispuesto a darle tiempo a Chivas para encontrar un posible sustituto en caso de que la directiva considere necesario cubrir su salida, por lo que el Dinamo Zagreb o cualquier otro equipo interesado tendría que acelerar los tiempos si realmente quiere ficharlo.

Finalmente, cualquier posibilidad de que Rangel termine llegando al conjunto croata también dependerá de los movimientos del FC Barcelona. El cuadro catalán habría fichado al portero croata Dominik Livaković con la intención de cederlo durante una temporada precisamente al Dinamo Zagreb, por lo que, si esta operación termina concretándose, lo más probable es que el club croata deje de invertir en el fichaje del Tala y tampoco utilice una plaza de extracomunitario para contratarlo.

Un rumor pone en la mesa una oferta de siete millones de dólares por el 70% de la carta de Raúl Rangel

Uno de los reportes que han circulado sobre el supuesto interés del Dinamo Zagreb señala que el club croata estaría dispuesto a ofrecer siete millones de euros por el 70% de los derechos de Raúl Rangel. Sin embargo, esta versión luce poco probable si se toma como referencia la negociación que Chivas sostuvo anteriormente con el FC Copenhague, pues el Guadalajara habría pedido seis millones de dólares por el arquero rojiblanco. Además, aunque Rangel no cuenta con una cláusula de rescisión que permita ejecutar su salida sin negociar con el club, resulta poco probable que la directiva acepte una cantidad inferior o difícilmente superior a la que ya había establecido como referencia para venderlo.