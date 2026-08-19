Un extraño movimiento del FC Barcelona haría que el posible fichaje de Raúl Rangel al Dinamo Zagreb sea descartado.

Chivas cerró la mañana de este miércoles la salida de Armando González con destino al Olympiacos de Grecia, pero todo parece indicar que este podría no ser el único movimiento importante que tenga que afrontar el Guadalajara en este mercado. Y es que también existe interés desde Europa por Raúl Rangel, por lo que el Rebaño Sagrado podría perder a dos de sus jugadores más importantes en cuestión de días.

El periodista de Marca, Matteo Moretto, fue quien reveló el interés del Dinamo Zagreb de Croacia por fichar al arquero rojiblanco. Aunque hasta el momento no existen negociaciones formales ni una oferta sobre el escritorio de la directiva, está claro que existe la posibilidad de que el Guadalajara tenga que comenzar a buscar un nuevo portero titular si el conjunto croata decide avanzar por el Tala.

Raúl Rangel está en la mira de equipos de Europa.

Sin embargo, un movimiento inesperado del FC Barcelona podría cambiar por completo el panorama. El conjunto catalán habría llegado a un acuerdo para fichar al portero croata Dominik Livaković, quien fue uno de los jugadores más destacados de la Selección de Croacia durante el Mundial 2026, en una operación cercana a los 3 millones de euros, movimiento podría terminar mofidicando directamente los planes del Dinamo Zagreb con respecto a la portería.

Y es que el proyecto del Barcelona no contemplaría incorporar inmediatamente a Livaković a su plantilla, sino hacerlo hasta la próxima temporada. Por ello, durante el curso 2026/2027, el arquero croata sería cedido al propio Dinamo Zagreb, permitiéndole al club reforzar su portería sin tener que pagar un traspaso adicional, más allá de hacerse cargo del salario del futbolista.

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Si tomamos en cuenta que Chivas exigiría el pago de la cláusula de rescisión de 6 millones de dólares para liberar a Raúl Rangel, económicamente no habría comparación para el conjunto croata. Dinamo podría contar con un portero de primer nivel cedido por el Barcelona, sin pagar una transferencia y sin tener que utilizar una de sus plazas de jugador extracomunitario, mientras que contratar al Tala implicaría desembolsar una cantidad importante y ocupar una de esas plazas, las cuales suelen estar reservadas para mediocampistas o delanteros.

Aún no hay oferta formal del Dinamo Zagreb, podrían seguir apostando por Raúl Rangel

La única ventaja de fichar definitivamente a Raúl Rangel por encima de Livaković sería que la carta del arquero mexicano pertenecería al Dinamo Zagreb, mientras que el croata solamente estaría cedido y tendría que regresar al Barcelona a más tardar al finalizar la próxima temporada. No obstante, teniendo en cuenta la diferencia económica y deportiva entre ambas alternativas, la llegada de Livaković podría hacer que el conjunto croata descarte definitivamente la posibilidad de ir por el Tala.