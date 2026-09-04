Todos los detalles para que no te pierdas el compromiso del Guadalajara en suelo potosino por la jornada 7 de la Liga MX.

Chivas dejó unas sensaciones extrañas en el partido del pasado fin de semana contra Pachuca, debido a que presumió un nivel altísimo en el primer tiempo, pero su rendimiento bajó sustancialmente en el segundo tiempo, conformándose con un empate frente a los Tuzos.

Ahora, la misión será salir nuevamente del Estadio Akron y enfrentarse al Atlético San Luis en territorio potosino con la consigna de ganar y gustar a los aficionados, demostrando que el equipo está para competir por el campeonato de este Apertura 2026.

Por su parte, la escuadra potosina recientemente consiguió su primera victoria del campeonato al derrotar, a domicilio, a los Rayados de Monterrey, por lo que ahora la misión, según su entrenador Diego Mejía, es ganar en casa en este semestre.

Así van Chivas y San Luis en la tabla de posiciones

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlético San Luis vs. Chivas?

El duelo entre San Luis y Guadalajara está pactado a disputarse este sábado 5 de septiembre en la cancha del Estadio Libertad Financiera en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Atlético San Luis vs. Chivas?

Para este compromiso no habrá opción GRATIS, ya que para verlo será necesario contar con un sistema de televisión de paga para poder sintonizar ESPN. Otra alternativa para poder verlo será vía streaming por Disney Plus en su versión Premium.