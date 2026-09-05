Chivas visitará al Atlético de San Luis en la Jornada 7, pero el partido podría ser complicado de ver para la afición.

Chivas se enfrentará al Atlético de San Luis este sábado en la Jornada 7 del Apertura 2026, en un partido en el que el cuadro dirigido por Gabriel Milito buscará volver a la senda del triunfo, luego de que la semana pasada tuviera que conformarse con un empate durante su visita al Pachuca.

Por su parte, el Atlético de San Luis por fin pudo conseguir su primera victoria del torneo en la jornada anterior, cuando derrotó al Monterrey. Este resultado le dio un importante impulso al conjunto potosino, que ahora buscará repetir la hazaña frente al Rebaño Sagrado y ante su propia afición en un encuentro que promete ser intenso.

¿Va por TV Abierta el Atlético de San Luis vs Chivas?

Lamentablemente, la respuesta es no. El partido entre Atlético de San Luis y Chivas no será transmitido por TV Abierta en México, debido a que el conjunto potosino cuenta con un convenio exclusivo con ESPN y Disney+ Premium para llevar sus partidos como local de la Liga MX a los aficionados.

Por esta razón, el encuentro únicamente podrá verse a través de dichas plataformas de televisión de paga y streaming en territorio mexicano. No obstante, en Chivas Pasión te traeremos todos los detalles del partido, con el seguimiento de las principales acciones, goles, polémicas y demás incidencias que se presenten durante el encuentro.

¿A qué hora juega Chivas ante Atlético de San Luis?

Chivas enfrentará al Atlético de San Luis este sábado 5 de septiembre a las 5:00 p. m. del centro de México, en un partido que se disputará sobre la cancha del Estadio Alfonso Lastras. El inmueble potosino ya reporta prácticamente un lleno total para recibir al Guadalajara en esta Jornada 7 del Apertura 2026, por lo que se espera un partido movido tanto dentro de la cancha como en las gradas.

Probable alineación de Chivas ante Atlético de San Luis