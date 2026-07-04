Luis Romo se ha convertido en la gran incógnita de México para el choque ante Inglaterra.

Antes del partido más importante de la era reciente de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Javier Aguirretendría prácticamente definida la alineación con la que enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final.

De acuerdo con información revelada por el periodista de ESPN, John Sutcliffe, el estratega mexicano apostaría por una base que ha mostrado solidez durante el torneo, aunque mantiene una última incógnita en el mediocampo.

La probable alineación estaría conformada por Raúl Rangel en la portería; una línea defensiva integrada por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

En el medio campo y ataque aparecerían Gilberto Mora, Erik Lira, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez, dejando un solo puesto por definir.

Luis Romo, la duda de Javier Aguirre para enfrentar a Inglaterra

La duda de Javier Aguirre se encuentra en la zona medular, donde tres futbolistas pelean por un lugar en el once inicial: Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. La decisión final dependería del planteamiento táctico que el “Vasco” pretenda utilizar para contrarrestar el poderío físico y futbolístico del conjunto inglés.