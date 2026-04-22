Previo al partido entre los Rayos del Necaxa y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, dos nombres llaman la atención: Alexis Peña y Cristian “Chicote” Calderón.

Ambos futbolistas, hoy en las filas del conjunto de Aguascalientes, vivieron un paso polémico por el Rebaño Sagrado, del que salieron por la puerta de atrás tras diversos actos de indisciplina que marcaron su etapa en Verde Valle.

En el caso de Alexis Peña, su carrera ha tomado un rumbo distinto desde su salida de Chivas. Actualmente, el defensor de 30 años tiene un valor de mercado de 2.8 millones de euros, (de acuerdo con Transfermarkt), una cifra que refleja un crecimiento importante si se compara con los 1.8 millones de euros que alcanzó cuando tenía 23 años y vestía la camiseta rojiblanca.

Alexis Peña tiene un valor de 2.8 millones de euros.

Por otro lado, la situación de Cristian Calderón es contrastante, ya que hoy con 28 años, tiene un valor actual de 1.8 millones de euros, muy lejos de los 4 millones que llegó a alcanzar a los 22 años durante su etapa con el Club Deportivo Guadalajara.

Aunque ha tenido destellos de su calidad, su cotización ha venido a la baja con el paso del tiempo, reflejando cierta irregularidad en su rendimiento dentro del terreno de juego.

Ahora, con el enfrentamiento entre Necaxa y Chivas en puerta, tanto Alexis Peña como Cristian Calderón tendrán una oportunidad especial; medirse ante su exequipo en un duelo cargado de contexto.

¿Cuándo será el partido entre Necaxa y Chivas?

Cabe mencionar que el cotejo entre Necaxa y Chivas se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse a través de ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.