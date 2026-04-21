El Club Deportivo Guadalajara se prepara para encarar un compromiso complicado en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, cuando visite a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria.

Más allá del momento futbolístico de ambos equipos, hay un dato que no pasa desapercibido y que podría pesar en la previa del encuentro, y es que a Chivas se le ha dificultado sumar triunfos en Aguascalientes en los últimos años.

El Rebaño Sagrado no ha logrado imponer condiciones en territorio hidrocálido desde hace varias temporadas. La última vez que el Club Deportivo Guadalajara salió con los tres puntos del Estadio Victoria fue en la Fecha 10 del Torneo Apertura 2022, cuando firmó una contundente victoria por 0-4.

Desde entonces, las visitas de Chivas a la cancha de los Rayos del Necaxa han estado marcadas por resultados adversos o poco favorables, lo que convierte este enfrentamiento en un reto importante para el equipo de Gabriel Milito.

¿Qué puede significar una victoria de Chivas ante Necaxa?

Para el Rebaño Sagrado este duelo no solo representa la oportunidad de sumar tres puntos clave en la recta final del campeoanto, sino también la posibilidad de romper con esa racha negativa y cambiar la narrativa en una plaza que se le ha complicado, además de que sigue en la pelea por ser el equipo del año y por culminar la Fase Regular en la primera posición.